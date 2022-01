Nieuwe maatregelen op Sint-Jansplein: alcoholverbod en extra controles

We zagen ze het afgelopen jaar minder vliegen in vergelijking met 2020. De UFO’s. Het Belgische UFO-meldpunt noteerde 184 meldingen in 2021. In 2020 waren dat er nog 451. De provincie Antwerpen is in 2021 koploper met 46 waarnemingen. Het meldpunt spreekt zo van een ‘normaal’ aantal observaties. Door de combinatie van de lockdown met het mooie weer en de Starlink-satellieten was 2020 dan ook een uitzonderlijk jaar. De daling van het aantal observaties kan, volgens het UFO-meldpunt, mee verklaard worden door het invoeren van een database op haar website. Daarop vinden waarnemers een overzicht terug van mogelijke verklaringen. Stoten ze daarbij op een verklaring die bij hun waarneming aansluit, dan moeten ze die niet meer rapporteren.