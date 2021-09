Nieuws Nieuwe markt met lokale en verse producten... en met een bar

Volgende week opent de eerste lokaalmarkt in Antwerpen. Dat is een markt waar je verse produkten kan kopen rechtstreeks van boeren en producenten die hier in de buurt wonen. De korte keten dus. Maar er zal ook een bar en kinderanimatie zijn. De Lokaalmarkt komt er elke vrijdagnamiddag aan de Herentalsebaan in Deurne.