Een nieuwe zaak opent de deuren in het voormalig postkantoor in de Jezusstraat, vlakbij de Meir is dat. Niet echt één zaak, maar wel drie zaken onder één dak. Ze brengen Aziatische en Indische gerechten en er is een karaokebar en een grote stadstuin. The Berlin Post is de naam en de opening is voor 30 juni. Maar u krijgt nu al de primeur.