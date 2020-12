Nieuwe MUG wagen voor GZA Sint-Vincentius

Met 2 500 noodoproepen per jaar rijdt het MUG-team van GZA Ziekenhuizen campus Sint-Vincentius gemiddeld 8 keer per dag uit in de provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Na 200 000 kilometer op de teller was hun MUG-wagen aan vervanging toe.

In het nieuwe voertuig zijn vooral de 2 extra zitplaatsen voor studenten en stagiairs uniek. “Geen autosalon in januari door de coronacrisis, maar toch verdient onze nieuwe MUG-wagen alle aandacht, letterlijk en figuurlijk”, zegt Paul Mallentjer, adjunct hoofdverpleegkundige spoedgevallen op campus Sint-Vincentius.

Wie het televisieprogramma De MUG gevolgd heeft, heeft al een idee hoe het er op een spoedafdeling aan toe gaat en weet dat wanneer mensen in nood zijn, elke seconde telt. Om het medisch team vlot en veilig ter plaatste te krijgen, is een opvallende en betrouwbare MUGwagen essentieel. “Levens redden begint bij onze eigen veiligheid” Om de veiligheid van zowel het MUG-team als de andere weggebruikers te optimaliseren, is het voertuig voorzien van allerhande technische snufjes waaronder het City Safety-systeem. Dit is een automatisch noodremsysteem dat tot op een bepaald niveau kan anticiperen op een aanrijding. Daarnaast zorgen de fel gele en groene blokken op de zijkanten, het zogenaamde Battenburgpatroon, voor een verhoogde zichtbaarheid bij de andere weggebruikers. Studies bewijzen dat dit patroon in het donker en bij slecht weer beter zichtbaar is.

Niet 2 maar 4 zitplaatsen GZA Ziekenhuizen engageert zich al jaren tot het aanbieden van stageplaatsen voor ambulanciers en studenten geneeskunde en verpleegkunde. Door de 2 extra zitplaatsen kunnen studenten en stagiairs meerijden en doen ze tijdens hun studie de nodige straatervaring op. Een grote én belangrijke meerwaarde in hun opleiding.