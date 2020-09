Politiek Nieuwe naam sp.a leidt tot klucht in Hemiksem

De nieuwe naam van de socialistische partij sp.a leidt in een paar gemeenten tot problemen, zoals in Hemiksem. Want zoals u misschien wel weet, wordt de nieuwe naam van sp.a Vooruit. Maar laat er nu in Hemiksem al een partij zijn die zo heet: Hemiksem Vooruit van oud-burgemeester Eddy De Herdt. En dus krijg je bij de volgende verkiezingen wellicht een Vooruit Hemiksem en een Hemiksem Vooruit.