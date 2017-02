Nieuwe namen aangekondigd voor 13e editie Tomorrowland

Vandaag kondigt Tomorrowland opnieuw een reeks namen aan. Kleppers als Seth Troxler, Tiësto, Oscar & The Wolf, Blade & Beard, Snails, Black Coffee, Fatboy Slim, Deadmau5, Bassjackers, Craig David presents TS5 vullen de indrukwekkende lijst artiesten aan. De afgelopen dagen werden niet alleen alle stage hosts bekend gemaakt, maar volgden klinkende namen elkaar in een record tempo op. Tomorrowland zet in op muzikale diversiteit, vernieuwing en beleving met niet minder dan duizend artiesten uit alle genres, stijlen en substijlen van de elektronische muziek. Op tomorrowland.com vind je alvast een overzicht van alle stages en een volledig programma volgt binnenkort. Op zaterdag 4 februari 2017 om 17u00 start de WorldWide ticketverkoop van Tomorrowland.

De afgelopen dagen lanceerde Tomorrowland verschillende videoanimaties met magische kaarten die de artiesten van Amicorum Spectaculum aankondigden. De eerste artiest die de spits mocht afbijten, was Carl Cox. Niet veel later werden de kaarten opnieuw geschud en volgde een verrassende combinatie waarin diverse artiesten elkaar opvolgden. Klinkende namen als Alison Wonderland, Alok, Armin van Buuren, Axwell & Ingrosso, Chris Liebing, Claptone, Dave Clarke, Eats Everything, Edu Imbernon, Eric Prydz, Flux Pavilion, Frequencerz, Hard Driver, Jauz, Kölsch, Netsky, Nic Fanciulli, Oliver Heldens, Pan-Pot, Paul Kalkbrenner, Paul Van Dyk, Roger Sanchez, Solomun, Sub Zero Project, Afrojack, Andy C, Joris Voorn, Art Department, Kollektiv Turmstrasse, Loco Dice, Lost Frequencies, Maceo Plex, Mark Knight, Martin Garrix,Sven Väth, Technasia, The Magician, Martin Solveig, Matthias Tanzmann, Netsky, enzovoort… volgden elkaar in een razendsnel tempo op.

Aan vrouwelijk DJ geweld ook geen gebrek dit jaar: Krewella, techno queen Nicole Moudaber en Lauren Lane bevestigden hun aanwezigheid en zullen hun mannetje staan. Ook heel wat Belgische artiesten en concepten zijn vertegenwoordigd. België heeft een zeer prominente rol gespeeld in de ontwikkeling van de elektronische muziek. In weinig landen ter wereld is de techno scene zo open gebloeid waarvan één van de belangrijkste grondleggers zonder twijfel I Love Techno is geweest.

Vandaag, een dag voor de World Wide Ticketsale, pakt Tomorrowland opnieuw uit met een reeks ronkende namen : Andrew Rayel, Angemi, Bassjackers, Black Coffee, Blade & Beard, Cedric Gervais, Charly Lownoise & Mental Theo, Claude VonStroke, Craig David presents TS5, Deadmau5, Fatboy Slim, Fatima Yamaha, Felix Jaehn, GTA, Henri PFR, Jackmaster, Jax Jones, Johan Gielen, KSHMR, Marshmello, Matisse & Sadko, Oscar & The Wolf, Sasha, Seth Troxler, Snails, Tenishia, The Martinez Brothers, The Thrillseekers, Tiësto, Tymon, Ummet Ozcan, Wildstylez.

Een overzicht van het volledige programma per dag/weekend vind je hier.