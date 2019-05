Nieuwe onthaalbalie moet justitiepaleis klantvriendelijker maken

Er komt een grote nieuwe onthaalbalie in het Vlinderpaleis. Wie het Antwerpse justitiepaleis binnenstapt, moet daar in de toekomst beter geholpen worden.



Meer dan 800 mensen bezoeken elke dag het Antwerpse justitiepaleis. Voor velen is het een echte doolhof. Bezoekers weten soms niet hoe ze bijstand kunnen krijgen van een advocaat of een hulpverlener. Dat moet in de toekomst veranderen. Tijdens een groot overlegmoment met alle juridische diensten is beslist om dat onthaal klantvriendelijker en groter te maken. Met ook de hulp van het Antwerpse OCMW, de dienst welzijnswerk en de ziekenfondsen.