Nieuwe opstelling Exotische markt en Vogelenmarkt op Oudevaartplaats

Vanaf dit weekend ziet de opstelling van de Exotische markt en de Vogelenmarkt er anders uit. De straten waarin de markten plaatsvinden blijven dezelfde maar sommige marktkramers veranderen van plaats. De bonden van markthandelaars werden betrokken bij het opmaken van de nieuwe plannen.

De vorige marktplannen voor de Exotische markt en de Vogelenmarkt dateren uit 2008 en waren aan een update toe omdat ze niet meer overeenstemden met de realiteit. Doordat er geen actuele marktplannen meer waren, konden er immers geen nieuwe plaatsen bedeeld worden. Hierdoor bleven marktkramers op de wachtlijst staan voor een vaste standplaats. Ook voor uitbreidingen en omwisselingen van standplaatsen was het wachten op nieuwe plannen. Daarnaast had de brandweer aangegeven dat in het kader van veiligheid ook enkele aanpassingen nodig waren.

De stad maakte daarom nieuwe marktplannen op. Zij hield daarbij rekening met de suggesties en opmerkingen van de marktbonden. De nieuwe plannen bevatten geen grote wijzigingen. De pleinen en straten die ingenomen worden door de markt blijven immers ongewijzigd. Er werden wel enkele optimalisaties opgenomen en er werd rekening gehouden met de adviezen van de brandweer. Dit brengt met zich mee dat de standplaatsen herverdeeld werden.

De nieuwe marktplannen staan op www.ondernemeninantwerpen.be/markten. Op zaterdag 1 en zondag 2 april nemen een aantal marktkramers hun nieuwe standplaats in. Om alles in goede banen te leiden, zijn de marktleiders al vroeg aanwezig om hen te helpen bij het vinden van en opstellen op de juiste standplaats. Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met individuele vragen en opmerkingen van markthandelaars.

Markthandelaars kunnen terecht bij het Bedrijvenloket

Handelaars die toch liever een andere plaats willen, kunnen steeds een ruiling van standplaats aanvragen door zich te registeren op de wachtlijst op www.ondernemeninantwerpen.be/markten. Ze kunnen met al hun vragen terecht bij het Bedrijvenloket van de stad Antwerpen.

Parkeer- en rijverbod blijft behouden

Het huidige parkeer- en rijverbod tussen 5 en 17 uur over de hele marklocatie blijft behouden. Momenteel parkeren bestuurders hun wagen nog regelmatig in de Tabakvest tussen de Oudevaartplaats en het Theaterplein, alhoewel dit verboden is. Met de ingang van de nieuwe marktplannen kan de voorziene ruimte in deze straat ingenomen worden door markthandelaars. Indien nodig zal de politie maatregelen treffen om de standplaatsen parkeervrij te maken.