Nieuwe opstelstroken op A12 openen zondagnacht

Komend weekend worden de nieuwe opstelstroken langs vier kruispunten van de A12 in Aartselaar in gebruik genomen. Voor het zover is, worden de verkeerslichten nog aangepast aan de nieuwe situatie. Het invoeren van de nieuwe lichtenregelingen gebeurt op zaterdag 14 en zondag 15 december en zal tijdelijk voor hinder zorgen.

Tijdens de aanpassingen wordt de middenberm van de A12 dichtgezet en is er geen kruisend verkeer mogelijk. In de loop van zondagnacht verwacht het Agentschap Wegen en Verkeer de opstelstroken te kunnen openstellen voor verkeer.

De aanleg van de bijkomende opstelstroken is tegen zaterdagochtend 14 december volledig afgerond. Vooraleer de opstelstroken vrijgegeven kunnen worden, moeten de verkeerslichten nog aangepast worden aan de nieuwe situatie. Het invoeren van de nieuwe lichtenregelingen gebeurt dit weekend. Per kruispunt zullen de werken aan de verkeerslichten ongeveer een halve dag in beslag nemen. De planning ziet eruit als volgt:



Zaterdag 14 december

• 06.00u – 11.00u: kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg

• 12.00u – 17.00u: kruispunt Vluchtenburgstraat/Leugstraat



Zondag 15 december

• 06.00u – 11.00u: kruispunt Bist/Langlaarsteenweg

• 12.00u – 17.00u: kruispunt Helststraat/Guido Gezellestraat



Hinder aan kruispunten tijdens aanpassing lichten

Het aanpassen van de lichtenregelingen zal gepaard gaan met tijdelijke hinder. Tijdens deze perioden worden de lichten per kruispunt uitgezet of op oranje knipperstand gezet en gaat de middenberm van de A12 dicht. Kruisend verkeer vanuit de zijstraten is dan tijdelijk niet mogelijk. Ook fietsers en voetgangers kunnen de A12 niet oversteken en worden via een nabijgelegen kruispunt omgeleid. De politie zal het verkeer in goede banen leiden.



Op zaterdag 14 december blijven de verkeerslichten ook na het omschakelen nog tot 19.00 uur op oranje knipperlicht staan en is het kruisen/oversteken van de A12 tot dan niet mogelijk.



De planning voor het aanpassen van de lichten is zodanig opgesteld om de hinder zo veel mogelijk te beperken, maar sterke filevorming valt echter niet uit te sluiten. Daarnaast is het ook zo dat de kans bestaat dat na de invoering van een nieuwe lichtenregeling in de praktijk nog niet alles meteen van een leien dakje loopt. Het Agentschap Wegen en Verkeer volgt de situatie de komende dagen nauw op en houdt ook een aannemer stand-by die indien nodig snel kan tussenkomen.



Nieuwe opstelstroken zondagnacht open

De nieuwe opstelstroken worden opengesteld van zodra alle kruispunten zijn aangepast aan de nieuwe situatie en alle tijdelijke signalisatie is weggehaald. Vanaf zondagavond om 22.00 uur start de aannemer met het weghalen van de tijdelijke signalisatie (borden, gele wegmarkeringen, etc.). Eerst in de richting van Antwerpen, daarna richting Brussel. Van zodra de signalisatie is opgeruimd, gaan de opstelstroken open voor verkeer. Tegen maandagochtend zullen de nieuwe stroken aan alle vier de kruispunten beschikbaar zijn.



Doel van de opstelstroken: filedruk vanuit zijstraten verlichten

Op een maand tijd hebben het Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemer op vier kruispunten van de A12 bijkomende opstelstroken aangelegd in beide rijrichtingen. Zowel voor als na de lichten werd een bijkomende opstelstrook van ongeveer 150m aangelegd aan weerszijden van ieder kruispunt. Door bijkomende opstelcapaciteit te voorzien op de A12 ter hoogte van de kruispunten kan er met minder groentijd even veel verkeer als vandaag over de kruispunten gestuurd worden. De tijd die hier gewonnen wordt kan dan aan de zijstraten toebedeeld worden zodat deze langer groen krijgen. Deze maatregel moet de verkeersdoorstroming rond de A12 verbeteren en vooral de grote filedruk op de zijstraten helpen verlichten.

(Bron en foto: © Agentschap Wegen en Verkeer)