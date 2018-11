Sinds gisteren is men in Antwerpen gestart met de installatie van nieuwe parkeerautomaten. De nieuwe automaten zijn smaller en kleiner dan de huidige, en werken volledig op zonne-energie. Betalen kan enkel nog met een bankkaart, sms of een parkeerapp.

Het contract met de vorige leverancier loopt ten einde op 31 december. De huidige automaten worden tussen half december en eind maart weggehaald. Tijdens de overgangsperiode zullen zowel de oude als de nieuwe automaten in het straatbeeld zichtbaar zijn. Tussen vandaag en eind december maakt het geen verschil aan welk toestel parkeerders hun parkeergeld betalen. Vanaf januari zijn enkel de nieuwe automaten in gebruik. De oude automaten zullen dan omwikkeld worden zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Digitalisering

De stad bewandelt met de automaten met kleuren-touchscreen verder de weg van de digitalisering.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Zo zal het niet langer mogelijk zijn om de parkeertijd met kleingeld te betalen: er kan enkel nog met een bankkaart betaald worden. Uiteraard blijft het ook mogelijk om de parkeertijd via sms of app te betalen. In het kader van verdere digitalisering onderzoeken we ook de mogelijkheden van een multiproviderplatform waarbij verschillende aanbieders hun parkeerapplicatie in de markt kunnen zetten. Bezoekers zullen dan hun parkeertijd kunnen betalen met de app die al op hun telefoon geïnstalleerd staat en hoeven geen nieuwe app te downloaden of registratieproces te doorlopen. Met deze slimme toepassing kunnen we voor extra gebruiksgemak en efficiëntie zorgen.”

Minder automaten

Er zullen minder nieuwe automaten geplaatst worden dan het huidige aantal. In de plaats komen er meer infoborden met informatie over sms- en app-parkeren (de zogenaamde ‘nietjes’).

Het beheer van deze nietjes en automaten valt onder Mobiliteit en Parkeren Antwerpen.

Zonecodes

De codes voor betalen via sms/app die vermeld staan op de automaten en de infoborden zijn vereenvoudigd. Er staat niet langer een unieke code per automaat, maar er komt 1 overkoepelende code per wijk, wat het doorgeven van de parkeerinfo vergemakkelijkt.

LEZ-dagpas

Zowel parkeerautomaten binnen als buiten de lage-emissiezone zullen dagpassen voor de lage-emissiezone aanbieden.

De mogelijkheid om een LEZ-dagpas aan te kopen is vanaf half december operationeel.