Sinds vandaag moet u betalen of een parkeerschijf plaatsen, wanneer u in heel wat Antwerpse districten buiten de Singel uw wagen wil parkeren. Bewoners kunnen een parkeervergunning of een kaart aanvragen, maar mensen die in die zone werken kunnen dat niet. De komende twee weken worden overtreders enkel gewaarschuwd en nog niet effectief beboet. Maar vanaf midden april is die overgangsperiode echt voorbij. Intussen hebben 23.000 Antwerpenaren een parkeerkaart aangevraagd voor de nieuwe zones.