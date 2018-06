Nieuwe Plein Publiek wordt duurzame plek om te eten, dansen en genieten

Goed nieuws voor wie nog in de rouw was na de sluiting van Plein Publiek, want de populaire trekpleister keert begin september in een vernieuwde versie terug.

Samen met z’n vermaarde serre van de Fierensblokken en heel wat containers, verhuist de evenementenlocatie naar de site achter het Antwerpse gerechtsgebouw. Daar worden planten gekweekt met pesticide-vermijdende LED-technologie, draait een gloednieuw restaurant volledig op zero-waste, en tik je in één van de vele shops de duurzaamste jeans ter wereld of milieubewuste zonnebril op de kop.

Eten doe je bij grillmasters Nick en Kevin, die in hun keuken teruggrijpen naar de basics en lokaal geteelde groenten grillen in zoutkorst. En het kraantjeswater waar je net van dronk is eigenlijk het water waarmee je even daarvoor je handen waste. Zo ontpopt het Antwerpse Nieuw Zuid zich samen met Plein Publiek tot de wijk van de toekomst en ware pionier in de circulaire economie.

Op 1 september openen de deuren.