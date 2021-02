Nieuwe politieopleiding moet overlijden van arrestanten voorkomen

Het Antwerpse provinciaal opleidingscentrum voor hulpdiensten Campus Vesta in Ranst lanceert vanaf volgende week een vier uur durende module rond het Excited Delirium Syndrome (EDS), een medische aandoening waardoor het risico op hartfalen toeneemt en dat onder meer (mogelijk) een rol speelde bij de overlijdens van arrestanten als Jonathan Jacob en Jozef Chovanec. Campus Vesta hoopt dergelijke overlijdens in de toekomst te kunnen voorkomen.

Bij EDS kan de patiënt extreem opgewonden, agressief, verward en voor geen enkele rede vatbaar worden. Het lichaam gaat als het ware in overdrive: de hartfrequentie en de lichaamstemperatuur stijgen tot een gevaarlijke hoogte. EDS, dat voornamelijk voorkomt bij chronisch druggebruik en/of psychiatrische patiënten en erger wordt in stressvolle situaties, leidt er ook toe dat de patiënt oergeluiden maakt en wordt aangetrokken door licht en geluid, zoals bij een politiecombi.

'Het beeld van de man die hevig transpirerend in ontbloot bovenlijf ronddwaalt op straat en op de politie komt afgestapt, is bekend', stelt Campus Vesta-docent Raf Gabriëls. 'Maar het is belangrijk dat politiemensen ook kunnen herkennen dat het niet gewoon gaat om een druggebruiker die 'raar' doet. EDS is levensgevaarlijk, niet alleen voor de persoon zelf, maar vaak ook voor derden.'Campus Vesta wil politiemensen leren wat de symptomen van EDS zijn, zodat ze bij een vermoeden van EDS onmiddellijk versterking kunnen vragen van een tweede team om de betrokkene op een veilige manier in bedwang te kunnen houden. Ze moeten ook een MUG-team oproepen om een kalmeringsmiddel te laten toedienen.De module komt er in nasleep van de zaak-Chovanec, al benadrukt Campus Vesta dat ze daarmee niet beweert dat EDS daar met zekerheid een rol speelde.