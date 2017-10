Nieuwe repetitieruimte voor wuustwezelse bands

Vanaf volgende week kunnen Wuustwezelse bands terecht in de gloednieuwe repetitieruimte ‘Den Biet’ op de Dorensweg in Loenhout. Op donderdag 9 november, om 19u30, knipt de jeugdraad samen met schepen van jeugd Kris Van Looveren het lintje door. ‘Den Biet’ wordt gekoppeld aan het Loenhoutse jeugdhuis ‘De Raap’. ‘Den Biet’ is voorzien van een drumstel, luidsprekers, een kleine PA-installatie en microfoonstatieven. Ook zijn er vijf opbergruimtes die gebruikt kunnen worden door vaste gebruikers. De enige voorwaarde om te mogen huren is dat minstens één van de bandleden in Wuustwezel woont.