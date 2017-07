Nieuwe rijbaan voor Planetariumlaan

Van morgen tot zaterdag 5 augustus asfalteert men de rijweg in de Planetariumlaan tussen de Atomiumlaan en de Laaglandweg. De aannemer freest enkele centimeters van het wegdek af en legt vervolgens de nieuwe asfaltlaag aan.

De straat is tijdens deze periode tijdelijk afgesloten in beide rijrichtingen en het verkeer volgt een omleiding. Info over de omleidingen van de lijnbussen vindt u aan de bushalte of op www.delijn.be.

(bericht en foto : Stad Antwerpen - district Wilrijk)