Nieuwe sancties voor studenten die studentendoop Sandia Dia organiseerden

Zeven studenten die betrokken waren bij de fataal afgelopen studentendoop van Sanda Dia hebben nieuwe sancties gekregen van de K.U.Leuven. Dat heeft de universiteit vandaag bekendgemaakt.

Welke straf ze hebben gekregen, wordt nu niet vrijgegeven omdat de jongeren in beroep zijn gegaan tegen de sanctie. De Edegemse ingenieursstudent Sanda Dia overleed goed twee jaar geleden tijdens een doop van studentenclub Reuzegom, nadat hij een reeks vernederingen moest ondergaan. De KU Leuven had in 2019 al een tuchtrechtelijk onderzoek uitgevoerd en de betrokken studenten hadden toen ook al een lichte straf gekregen. Maar nu de universiteit inzage heeft gekregen in het strafrechtelijk dossier, werd er een nieuw tuchtonderzoek gestart. De zeven studenten zijn de enigen die nu nog aan de KU Leuven les volgen.