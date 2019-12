Nieuwe scanstraat in gebruik genomen in justitiepaleis

In het Antwerpse justitiepaleis is een nieuwe scanstraat in gebruik genomen. Hiermee krijgt het gebouw een betere beveiliging. De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, en de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie lieten de werken uitvoeren.

Door de toegenomen terreurdreiging was er al sinds 2015 een voorlopige scanstraat aanwezig in de inkomhal van het gerechtsgebouw. Deze werd afgebroken en vervangen door een nieuwe, permanente scanstraat. In de scanstraat moeten de bezoekers langs een metaaldetector passeren en worden hun spullen gecontroleerd.

Er is een nieuwe bezoekersingang voorzien met een draaideur die rechtstreeks uitkomt in de scanstraat. Het personeel van het justitiepaleis heeft een aparte ingang, net als de advocaten, die binnenkomen via een deur die ze kunnen openen met hun badge. De vroegere hoofdingang en -uitgang van het justitiepaleis, bestaande uit een draaideur, is voortaan enkel nog de uitgang van het gebouw.

Er werd een aangepast veiligheidsbeleid uitgewerkt door de FOD Justitie, waarbij onder meer werd beslist dat er op vijf plaatsen in het land een hoger beveiligde site zou komen, inclusief een scanstraat. Het justitiepaleis in Antwerpen is daar een van (de andere justitiepaleizen zijn die van Brussel, Gent, Luik en Charleroi).

(Bron en foto's: © Regie der Gebouwen)