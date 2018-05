Nieuwe scholen en dagverblijven zullen moeten rekening houden met luchtkwaliteit en omgevingslawaai

De luchtkwaliteit en het omgevingslawaai zullen vanaf nu mee in rekening gebracht worden bij het kiezen van locaties voor nieuwe scholen en kinderdagverblijven.



Antwerpen wordt zo de eerste stad die bij het toekennen van bouwvergunningen voor scholen de milieukwaliteit mee in rekening brengt. Nieuwe scholen en kinderdagverblijven mogen in principe niet meer gebouwd worden in zones met veel luchtverontreiniging of lawaaihinder. Bestaande scholen in de meest vervuilde delen van de stad zullen ook extra steun krijgen om bijvoorbeeld luchtzuiveringssystemen te plaatsen. De stad wil dat gaan finacieren met de inkomsten uit de lage-emissiezone.