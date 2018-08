Nieuwe schoolgebouwen in Deurne

In 2013 werd Stedelijke Basisschool Het Vliegertje een volwaardige kleuter- en lagere school. Om de leerlingen een optimale leeromgeving te bieden en ervoor te zorgen dat de leerlingen uit de kleuter- en lagere school in hetzelfde gebouw les volgen, werd in 2016 besloten om een nieuwbouw te zetten in de Fort III-straat 5 in Deurne.

De school neemt het gloednieuwe gebouw in gebruik in september 2018. Benieuwd naar het resultaat? Kom zelf een kijkje nemen op maandag 3 september 2018 vanaf 15.30 uur. Tot dan?



Stedelijk basisschool Het Land van Nu

In 2012 vestigde de kleuterschool Land van Nu zich op de middenberm van de Boekenberglei. Tegelijkertijd werden aan de Luchtvaartstraat mobiele kleuterklasunits geplaatst. Om de doorstroom van de kleuters naar de lagere school te realiseren, wordt nu een nieuwe basisschool voor 250 leerlingen gebouwd op de hoek van de Boekenberglei met de Ruimtevaartlaan, naast het vliegveld van Deurne. Hiervoor wordt momenteel het gebouw van de voormalige hondenschool afgebroken. Ook de hondenweide verdwijnt, aangezien deze gelegen is op het toekomstige schoolterrein.

Ondertussen is de vergunning voor de nieuwbouw verleend en is de planning voor de werken gekend. De start van de werken aan het nieuwe gebouw is voorzien voor augustus 2018. Nog voor de zomer wordt wellicht de werfinrichting geplaatst, zodat de eigenlijke werken in augustus kunnen starten.

De bedoeling is dat de school in gebruik genomen wordt in september 2019.

(Afbeelding : Land Van Nu / Stad Antwerpen – District Deurne)