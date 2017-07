Nieuwe skibestemming rechtstreeks vanuit Deurne

Vanaf 20 december kan je rechtstreeks van Antwerp Airport vliegen naar het Oostenrijkse Innbruck. Tui vliegt 2 keer per week heen en weer, op maandag en op vrijdag.

Tui voegt een nieuwe (winter-)bestemming toe aan het aanbod vanuit Deurne. Innsbruck is een populaire wintersport bestemming en er komt steeds meer vraag om er een rechtstreekse vlucht vanuit Antwerpen op in te leggen. De vluchten, met een Embraer 190, zijn op maandag en vrijdag, ideaal voor een shortski of midweekje in Oostenrijk. Prijzen beginnen bij 49,99 euro voor een enkele reis.