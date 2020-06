Nieuwe speeltuin in Cadixwijk geopend

In de Binnenvaartstraat in de Cadixwijk is een nieuwe speeltuin van 600 m² voor kinderen van 3 tot 6 jaar geopend. Naast deze tweede speeltuin voor de wijk opende ook de verlaagde kade aan het Kempisch dok. Die biedt vooral plaats voor ontspanning aan het water.

De speeltuin in zand van 600 m² heeft in totaal 13 speelobjecten zoals schommels, wippen, waterelementen en glijbanen. Een golvenlandschap in hout verwijst naar de haven en het water in de buurt en is tegelijkertijd een speelelement. Vier nieuwe bomen zullen op termijn voor voldoende schaduw zorgen. Voor de ouders zijn er zitplekken. Het is de tweede speeltuin voor de wijk naast de speeltuin op het Schengenplein.

Verlaagde kade aan het Kempisch dok

In september 2019 startte AG VESPA met de aanleg van een verlaagde kade tot aan het water. Die kade is nu klaar voor gebruik. Het wordt een plaats voor ontspanning dichtbij het water om er vanop de trappenpartij te genieten van het uitzicht.

De werken sluiten aan op de bouw van de nieuw aangelegde kademuur in het Kempisch dok. Het toekomstige Kempenplein krijgt een tijdelijke inrichting in afwachting van de ontwikkeling van het aangrenzende bouwblok.

Ontwikkeling Cadixwijk

De stad wil van de Cadixwijk een duurzame woonwijk maken. Momenteel wonen er zo’n 1500 mensen, dat zullen er over enkele jaren ongeveer 4000 zijn. Daarom worden de braakliggende gronden in verschillende fases verkocht, gekoppeld aan voorwaarden, zodat een gemengde ontwikkeling met wonen, werken, winkelen er voor iedereen mogelijk is.

Ook de heraanleg van het openbaar domein verloopt gefaseerd en volgt op de nieuwe ontwikkelingen. Sinds vorig jaar rijdt er een tram door de wijk. Verder is de heraanleg van de binnenstraten (de Napelsstraat, Genuastraat, Kempischdok-Westkaai en Rigastraat) volop bezig.

In de zomer volgt de laatste fase van deze werken: de heraanleg van de Kempischdok-Westkaai, het gedeelte vanaf de schoolingang tot de August Michielsstraat, en de Rigastraat, het gedeelte tussen de Binnenvaartstraat en de Kempischdok-Westkaai. Ook dit najaar komt er een nieuwe hondenloopzone in de Binnenvaartstraat.

