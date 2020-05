Het is toch wel een meevaller in deze Coronatijd... het weer. Op een weekje na is het gedurende de crisis eigenlijk altijd vrij goed weer geweest, met amper regen. Vandaag ishet alweer droog en zonnig, met wat stapelwolken en maxima van 16 tot 20 graden. Maar het KMI meldt nog meer mooi weer. Maandag krijgen we opnieuw droog en zonnig weer met eerst hoge wolkenvelden en in de namiddag in het binnenland ook vorming van wat stapelwolken. De maxima liggen rond 23 graden. Dinsdag start zonnig, maar later ontstaan er in het binnenland stapelwolken. Het blijft droog. Het is zeer zacht met maxima tot 23 graden. Woensdag is het vaak zonnig met vooral na de middag wat onschuldige stapelwolken. Het wordt zeer zacht met maxima tot 25 graden. Donderdag wordt het nog warmer. Het start dan nog licht bewolkt, maar in de loop van de dag neemt de hoge bewolking toe vanaf het westen waardoor de zon vaak versluierd wordt. Het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt warm met maxima rond 27 graden in het centrum van het land.