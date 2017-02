Nieuwe spektakel-musical 40-45

Voor de locatie van de opvolger van spektakel-musical 14-18, zal Studio 100 samenwerken met Katoen Natie. Dat maakte de directie van Studio 100 deze middag bekend tijdens de presentatie van het technische concept van de nieuwe Studio 100 musical, die de naam 40-45 zal dragen. Studio 100 en Katoen Natie zullen voor deze productie een nieuwe locatie bouwen op het terrein van Katoen Natie in de haven, op het grondgebied van de gemeente Beveren. Momenteel zijn Studio 100, Katoen Natie en het gemeentebestuur van Beveren in overleg met elkaar om de vergunningen in orde te maken. Daarnaast zijn er gesprekken aan de gang met alle stakeholders in en rond de haven. Katoen Natie voorziet de nieuwe theaterlocatie naast zijn kantoren, onmiddellijk aan de Ketenislaan. De nieuwe theaterlocatie zal dus duidelijk te zien zijn aan de hoofdstraat van de haven. Katoen Natie zal een loods bouwen met een oppervlakte van 15.000m2 en een speelvlak van 70m bij 70m. Studio 100 zal in deze ruimte een theater creëren (naar analogie met de Nekkerhal) om hier de spektakel-musical te vertonen.

De spektakel-musical draait rond het concept BEWEGING. Er wordt een tribune gebouwd die uit acht bewegende delen zal bestaan, deze rijden door de ruimte en kunnen ieder een eigen parcours volgen. De tribunes zullen tijdens de show naast of tegenover elkaar, in een cirkel, op een rij of rug aan rug staan. Elk deel bestaat uit ongeveer 200 zitplaatsen, die men via een trap aan de achterkant van de tribune kan bereiken. In totaal zijn er ruim 1.600 zitplaatsen.

Naast de tribunes worden ook torens van ongeveer 4m breed en 8m hoog gebouwd die als decor functioneren. De torens en de tribunedelen worden geprogrammeerd in een gezamenlijke choreografie. Omdat de tribunes, het decor en de cast voortdurend tegenover elkaar bewegen, zal het verhaal beklijvend dichtbij het publiek komen.



Het verhaal van 40-45 speelt zich af in Antwerpen, vlak na de eerste wereldoorlog. Staf en Louis Segers worden met een jaar verschil geboren. Ze groeien op in een warm nest. De broers zijn hartsvrienden en niets lijkt hun band te kunnen breken… Tot het onvermijdelijke gebeurt: de Tweede Wereldoorlog breekt uit en dat laat sporen na in iedere huiskamer, in elk gezin. Ook in het gezin van Staf en Louis…

De première is voorzien voor 7 oktober 2018, exact 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog én het moment waarop helaas de kiem voor de Tweede Wereldoorlog werd gelegd.



Gert Verhulst: “We zijn zeer verheugd dat we eindelijk kunnen vertellen welk technisch concept onze nieuwe spektakel-musical zal omvatten. En toegegeven, we zijn hier buitengewoon trots op. Studio 100 ziet in Katoen Natie een ideale partner om samen dit prestigieus project te realiseren. We hebben dezelfde gedrevenheid, zo is Katoen Natie ook niet bang om out-of-the-box te denken. Bovendien is het een mooi verhaal dat twee Vlaamse bedrijven, die op het eerste zicht niets met mekaar te maken hebben, samen een productie op poten zetten die nooit eerder is gezien in Vlaanderen. Het zal nóg groter en nóg spectaculairder worden dan 14-18. Het technische concept in combinatie met een pakkend verhaal en de wondermooie muziek van Will Tura en Steve Willaert maken dat 40-45 een niet te missen voorstelling zal worden.”



Fernand Huts: “Dat mijn vrouw en ik een hart hebben voor kunst en cultuur in de meest brede zin van het woord, is al lang geen geheim meer. Bovendien is Studio 100 een bedrijf dat ik al jaren volg, en niet alleen omdat mijn de kleinkinderen grote Studio 100-fans zijn. Studio 100 staat steeds garant voor kwaliteit en professionaliteit, wat ons veel vertrouwen geeft in dit grote en prestigieuze project. Daarbij vind ik het erg sterk dat twee Vlaamse bedrijven de handen in elkaar slaan en samen deze grote onderneming aangaan. Wij vinden het alvast een voorrecht om deel te mogen uitmaken van dit mooie project!”



Een jaar geleden werd bekend gemaakt dat niemand minder dan Will Tura en Steve Willaert de muziek van de nieuwe spektakel-musical zullen componeren. Samen met Frank Van Laecke (scenario & regie) en Allard Blom (scenario & liedteksten) maken zij deel uit van het creatief team onder toeziend oog van Gert Verhulst.

Na de zoektocht naar een geschikte locatie is de casting voor 40-45 volop aan de gang. Het scenario krijgt vorm en ook aan de muziek van Will Tura en Steve Willaert wordt hard gewerkt. Eén ding is alvast zeker… 40-45 wordt op alle gebieden nog spectaculairder dan zijn voorganger.



Voor meer informatie en tickets kan men terecht op www.40-45.live.