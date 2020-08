Nieuwe spits voor Beerschot

Beerschot heeft een nieuwe spits: de Japanse international Musashi Suzuki. De aanvaller komt over van voetbalclub Sapporo, waar hij vorig seizoen topschutter was.

Suzuki is net toegekomen op de luchthaven in Zaventem. De 26-jarige Japanner is een polyvalente aanvaller met veel loopvermogen. Hij heeft voor drie jaar getekend bij Beerschot, met een optie voor een extra jaar. Hij moet door zijn verre vliegreis nog een tijdje in quarantaine verblijven, maar hij wordt morgen wel al voorgesteld op het Kiel. Eerder haalde Beerschot al een nieuwe spits binnen met Nigeriaan Blessing Eleke.

(foto © Beerschot)