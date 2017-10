Nieuwe spits voor Beerschot-Wilrijk

KFCO Beerschot Wilrijk bereikte vandaag een akkoord met Jacques Zoua, een 26-jarige Kameroense aanvaller die heel wat internationale adelbrieven kan voorleggen.

Na Jimmy Hoffer, die enkele weken geleden op het Kiel neerstreek, is hij de tweede beloofde extra spits die trainer Marc Brys aan zijn selectie kan toevoegen. Zoua ondertekende een contract met een looptijd tot het einde van volgend seizoen. En hij heeft zijn arbeidskaart op zak.

Jacques Zoua werd geboren op 6 september 1991 in Garoua (Kameroen) en doorliep er de jeugdreeksen bij het plaatselijke Cotonsport, waar hij in het seizoen 2008-2009 doorstroomde naar het eerste elftal. Met 10 doelpunten in 28 competitiewedstrijden versierde hij als rechtsvoetige spits al meteen een transfer naar FC Basel in Zwitserland. Daar speelde hij in vier seizoenen 85 wedstrijden en scoorde hij 14 keer.

Na zijn Zwitsers avontuur belandde de 1,86 meter grote aanvaller achtereenvolgens bij Hamburger SV in Duitsland (seizoen 2013-2014): 27 matchen, 2 doelpunten. Vervolgens een uitleenperiode in Turkije tijdens het seizoen 2014-2015 bij Erciyesspor (23 wedstrijden, 7 goals). Daarna verkaste Zoua naar Frankrijk bij Ajaccio (31/5) en opnieuw naar Duitsland, waar hij bij 1.FC Kaiserslautern in de 2.Bundesliga aan 21 competitiewedstrijden begon en daarin zes keer raak trof. Daar liep zijn contract op het einde van vorig seizoen af, en sindsdien was hij een vrije speler.

Jacques Zoua verzamelde sinds 2011 ook 23 A-caps voor het nationale team van Kameroen. Hij sluit vandaag aan bij de groepstrainingen van KFCO Beerschot Wilrijk aan het Universiteitsplein in Wilrijk.

(foto © Belga - Jacques Zoua in shirt Basel - bericht KFCO Beerschot-Wilrijk)