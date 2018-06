De Onafhankelijke Vakbond Spoorwegpersoneel (OVS) heeft een aanzegging ingediend voor een 48 urenstaking bij het spoor van 10 juli om 03.00 uur tot 12 juli om 03.00 uur.

De reden voor de staking is onenigheid over de voorstellen voor een herwaardering van de treinbestuurders. Op dinsdag 3 juli is nog een verzoeningsvergadering gepland.