Nieuwe, strengere maatregelen gaan in

Vanaf vandaag gelden er nieuwe maatregelen om de opmars van het coronavirus in te dijken. Cafés gaan een maand lang om 23 uur dicht en we moeten onze nauwe contacten beperken tot drie per maand. 'Dat is niet prettig, en dat is zacht uitgedrukt, maar het moet', klinkt het bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a).

De coronacijfers gaan opnieuw de verkeerde kant uit en dus besliste de federale regering dinsdagmiddag, na overleg met de deelstaatregeringen in het Overlegcomité, om de coronaregels te verstrengen. Premier Alexander De Croo (Open Vld) benadrukt dat de regels gevolgd moeten worden, en dat er extra inspanningen zullen gebeuren om te sensibiliseren en te handhaven. Naast de algemene regels zoals afstand houden en een mondmasker dragen wanneer dat niet mogelijk is, wordt het aantal nauwe contacten vanaf vandaag tot drie per maand buiten het eigen gezin. Dat zijn mensen die je mag knuffelen en bij wie je die anderhalve meter niet hoeft te respecteren. Daarnaast mogen we nog maximum vier anderen uitnodigen voor privé-bijeenkomsten thuis. Daarbij gelden de algemene afstandsregels, tenzij het natuurlijk om personen uit de nauwere contacten gaat. De cafés gaan vanaf nu om 23 uur dicht. Per tafel mogen nog maar vier mensen zitten, met uitzondering van een gezin van bijvoorbeeld vijf mensen die onder hetzelfde dak wonen. Wie met een grotere groep afspreekt, zal zich moeten spreiden over meerdere tafels.

Telewerk wordt opnieuw sterk aanbevolen, en dat meerdere dagen per week. De regering laat het aan de bedrijven om dat op de meest efficiënte manier te organiseren. 'We weten dat de maatregelen ingrijpend zijn, maar we weten ook waarom we het doen: omdat de kinderen naar school moeten kunnen blijven gaan. Omdat de bedrijven moeten kunnen blijven werken. En omdat dokters en verpleegsters en zorgkundigen het moeten kunnen blijven bolwerken', vertelt Frank Vandenbroucke. De verstrengde maatregelen gelden zeker tot 9 november, waarna ze opnieuw worden geëvalueerd.

