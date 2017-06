Nieuwe stripmuur in Antwerpen

Antwerpen heeft er een nieuwe stripmuur bij. Joost Swarte mocht het bedrijf SD Worx aan de Brouwersvliet inkleden. En dat werd dan de elfde stripmuur in de Scheldestad. Nederlander Joost Swarte heeft een internationale reputatie. Hij werkt zowel voor Humo als The New York Times.

De muur van Swarte is de eerste van vijf waarbij over de landsgrenzen heen wordt gekeken. En er worden nog vier andere buitenlandse tekenaars uitgenodigd. De schildering aan de Brouwersvliet heeft als thema 'deugd en ondeugd'. Joost Swarte is de bedenker van de klare lijn, en tekende deze muur dan ook in zijn gekende stijl. Vanmiddag om drie uur wordt de muur plechtig ingehuldigd.