Nieuwe super-BIN in Heide

In Heide-Kalmthout is er een nieuw super-BIN (buurtinformatienetwerk) opgericht. BIN Withoefse Heide was al een bestaande BIN, die nu fors is uitgebreid. Er ontbraken een heleboel straten in Heide en ook de middenstanders kunnen voortaan samenwerken via een BIN-Z in Heide.



Louis Van den Buijs leidt de overkoepelende BIN Withoefse Heide, samen met de verschillende co-coördinatoren. Er wordt gewerkt in drie sectoren met telkens een aparte verantwoordelijke.



• Hei-Statie: co-coördinator Robert Thys

• Klein Zwitserland: co-coördinator Maarten De Bock

• BIN-Z-Heide: co-coördinator Regina Bijl



Coördinator Louis Van den Buijs: “De uitbreiding omvat alle straten tussen de Heidestatiestraat, Kapellensteenweg, Prinses Elisabethlei (grens Kapellen) en de Statielei, met in totaal zo’n 500 bewoners. Als de mensen lid zijn van de nieuwe BIN worden zij voortaan ook telefonisch verwittigd bij inbraken en krijgen regelmatig info per mail vanuit de BIN-werking. Met het nieuwe BIN-Z kunnen ook de winkeliers zich inschakelen in een eigen buurtinformatienetwerk. Dat kan worden opgestart bij problemen eigen aan de handelszaken in de omgeving”.



Burgemeester Lukas Jacobs: “De gemeente is tevreden met de uitbreiding. Daardoor worden nog meer bewoners betrokken bij de preventieve aanpak van woninginbraken. Tegelijk zorgt het voor meer alertheid bij de buurtbewoners. De PZ Grens telt nu 44 BIN’s, waarvan 16 in Kalmthout. Vorig jaar was er een duidelijke afname van het aantal inbraken in onze gemeente, maar sinds 2017 zitten die opnieuw in stijgende lijn. Dit jaar zijn er al 32 inbraken gepleegd t.o.v. 38 over het ganse vorige jaar. De gemeente ondersteunt de nieuwe BIN’s met een opstartsubsidie van 500 euro.”



Info: www.kalmthout.be/buurtinformatienetwerken.html

(bericht en afbeelding : Gemeente Kalmthout)