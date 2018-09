Nieuwe SUV snelleresponsteam crasht op weg naar transmigranten

Eén van de nieuwe SUV's van het snelleresponsteam (SRT) van de lokale politie is vanochtend gecrasht. De Audi SQ7 was nog maar een maand in dienst, maar is waarschijnlijk perte total. Het SRT was onderweg naar een melding over transmigranten.

Maar op het kruispunt van de Noordersingel met de oprit naar de E313 in Borgerhout ging het dus mis. Het kwam tot een zwaar ongeval met een andere Audi die in de tegengestelde richting reed. Het SRT kon een aanrijding niet vermijden, volgens de Antwerpse politie. De aangereden Audi werd weggeslingerd tot op de oprit.

Het SRT reed volgens de Antwerpse politie prioritair en verklaarde dat het groen licht had. De bestuurder in de aangereden Audi werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd, zijn negenjarig zoontje ging ter controle mee met de ambulance omdat hij zwaar onder de indruk was. Van het SRT raakte niemand gewond.

Vier transmigranten opgepakt



Op de spoorbundel aan Spoor Oost stond dinsdagochtend een trein vertrekkensklaar. De trein vervoerde op dat moment geen passagiers. “De machinist merkte dat er vier mannen aan boord waren”, zegt de federale politie. “De man heeft dan de politie verwittigd en de deuren gesloten gehouden tot zij ter plaatse waren.”