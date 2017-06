Nieuwe tentoonstelling rond groen in de stad in het EcoHuis

Vanaf zaterdag 3 juni kunnen bezoekers van het EcoHuis terecht in een nieuwe tentoonstelling die helemaal in het teken staat van groen in de stad. Met ‘Minder grijs, Meer groen’ wil het EcoHuis volop inspiratie bieden om zelf een stukje stad te vergroenen. Dat hoeft niet veel moeite te kosten, de uitbreiding van de regels rond geveltuinen zorgt er bijvoorbeeld voor dat iedereen onmiddellijk aan de slag kan.

In Antwerpen is het voortaan mogelijk om ook geveltuinen tot 60 centimeter breed aan te leggen zonder vergunning. Zo komen er heel wat opties bij zoals bloembakken en zitbanken plaatsen om de gevel te verfraaien, een primeur in Vlaanderen.

“Groene elementen in onze stad zijn erg belangrijk”, verduidelijkt schepen Ait Daoud. “Vergroening draagt bij tot een aangename en leefbare stad maar ook tot een gezondere stad. Meer groen zal leiden tot meer waterinfiltratie dus minder overlast en minder fijn stof. Naast het vergroenen van ruimtes met openbaar karakter, zoals groene speelpleinen, natuurspeelplaatsen in scholen en groene buitenruimtes bij kinderdagverblijven zetten we ook in op vergroening van particuliere woningen. De uitgebreide mogelijkheden voor geveltuinen en de groene expo zijn daar mooie voorbeelden van.”

De nieuwe, inspirerende expo ‘Minder grijs, Meer groen’ in het EcoHuis wil bezoekers aanzetten om hun eigen stukje stad volop te vergroenen. De tentoonstelling belicht verder ook de meer dan 30 samentuinen die je her en der in Antwerpen vindt. Er is veel aandacht voor ecologisch tuinieren of kringlooptuinieren. In de opstelling ontdekken bezoekers dat er in een tuin niets weggegooid hoeft te worden. Ook de groene daken mogen niet ontbreken. Onder andere de gesmaakte proefopstellingen op het dak van het EcoHuis, tonen aan dat de belangstelling voor deze stukken stadsgroen in de lift zit.

Opening tijdens Velt Eco-tuindagen

Vanaf zaterdag 3 juni kan het grote publiek de nieuwe tentoonstelling bezoeken. Het EcoHuis en de tuin openen die dag van 13 tot 16 uur speciaal de deuren, aangezien het dan de Velt Eco-tuindagen zijn. Bovendien zijn er dan tal van activiteiten en workshops die in het teken staan van vergroenen. Zo zijn er workshops rond straatgroen en groendaken en geven de compostmeesters en groendakaannemers geïnteresseerde bezoekers advies. De messenslijper van het Repair Café slijpt snoeischaren en handgereedschap. Wie een A-kaart heeft kan 10 punten inruilen voor een zakje ruccola-zaad.

Meer info is te vinden op www.antwerpen.be/ecohuis.

Inspireren

De tentoonstelling is niet de enige manier waarop de stad bewoners wil inspireren. Op de website www.plantwerpen.be verzamelt ze tips en voorbeelden en vindt de bezoeker links naar regelgeving over klimplanten, boomspiegels en ander groen.

(foto : Ecohuis)