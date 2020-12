Gezondheid Nieuwe test voorspelt of coronapatiënt ernstig ziek zal worden

Met een eenvoudige test kunnen ziekenhuizen binnenkort voorspellen of een coronapatiënt snel weer naar huis kan of net niet en of hij intensieve zorgen nodig zal hebben. Een simpele bloedanalyse zou volstaan om in enkele minuten een prognose te maken van het verloop van de ziekte.