Nieuwe trajectcontroles in het Antwerpse

Er komen volgend jaar negentien nieuwe trajectcontroles, zes roodlichtcamera's en zeven snelheidscamera's bij op Vlaamse gewestwegen. Dat deelt het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) vandaag mee.

Al enkele jaren zet de Vlaamse overheid in op trajectcontroles op wegen waar veel snelheidsovertredingen worden gemaakt. Daar komen er nu dus opnieuw bijna twintig bij. 'Het aantal ongevallen daalt gevoelig op plaatsen waar een trajectcontrole ingevoerd wordt. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich ook veel beter aan de toegelaten snelheid houden voor en na het gecontroleerde traject', aldus Peeters in het persbericht.

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelt elk jaar een prioriteitenlijst op met twintig locaties waar een trajectcontrole de verkeersveiligheid sterk kan vebeteren. Maar daarnaast wil Peeters nu ingaan op specifieke vragen van lokale besturen. Eerder dit jaar had ze al beslist om lokale besturen nauwer te betrekken. 'Lokale besturen weten als geen ander in te schatten welke veiligheidsmaatregelen aangewezen zijn op hun grondgebied en kunnen, in de gezamenlijke strijd naar minder verkeersslachtoffers, dan ook zelf voorstellen lanceren tot het plaatsen van roodlichtcamera's, snelheidscamera's en trajectcontroles', zegt de minister. Peeters voegt eraan toe dat ze in 2021 extra middelen uittrekt voor verkeersveiligheid, waaronder een bedrag van ruim 15 miljoen euro voor handhaving. Daarvan gaat 4,4 miljoen euro naar specifieke vragen van lokale besturen. Met in totaal elf nieuwe trajectcontroles of camera's is de provincie Limburg het best bedeeld. Ook in West-Vlaanderen komen er tien installaties bij. In Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen gaat het telkens om vier nieuwe installaties, in Antwerpen om drie, onder meer op de Noorderlaan en de N12 (Houtlaan) in Wijnegem.