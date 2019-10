Nieuwe trambrug over Albertkanaal wordt zondag ingevaren

Sinds april van dit jaar werkt De Vlaamse Waterweg nv aan de nieuwe Theunisbrug over het Albertkanaal tussen Deurne en Merksem. Op zondag 20 oktober wordt het eerste deel van de nieuwe brug ingevaren. Het gaat om de trambrug die vanaf het montageterrein via een ponton op de nieuwe landhoofden wordt geplaatst.

Voor omwonenden is een veilige uitkijklocatie voorzien op de Vaartkaai op rechteroever (kant Merksem). Het is niet toegestaan op linkeroever (kant Sportpaleis) te komen kijken. Dit zou arbeiders kunnen afleiden en is niet wenselijk bij deze complexe werken.

Omdat tijdens het invaren de trambrug over de Vaartkaai zal hangen, wordt de rijweg plaatselijk onderbroken. Ook het jaagpad wordt afgesloten. Er zijn omleidingen voorzien voor auto’s en fietsers. In de loop van de namiddag wordt de Vaartkaai opnieuw opengesteld. Er is geen hinder voor het verkeer over de Theunisbrug zelf.

Het invaren gebeurt telkens op dezelfde manier: zaterdag wordt de brug vanaf het montageterrein richting het kanaal gereden. ’s Nachts wordt de brug dan beetje bij beetje op het ponton geplaatst. Door het enorme gewicht is dit zich is een heus huzarenstuk, vermist het ponton in evenwicht moet blijven. De ochtend nadien wordt de brug via het water naar haar nieuwe locatie gevaren. Daarbij staat één rijdend steunpunt op het ponton en het andere op het land (linkeroever).

De invaaroperatie duurt een hele dag, maar het effectief invaren gebeurt wellicht ergens tussen 8 en 14 uur. Er is slechts beperkte parkeergelegenheid in de buurt, dus er wordt aangeraden aan om met de fiets of te voet te komen.

(bericht en afbeelding : Vlaamse Waterweg)