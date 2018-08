Nieuwe tramverbindingen op komst

Vandaag zijn opnieuw een aantal testritten uitgevoerd op de tramlijn 70, die het Eilandje met de Luchtbal verbindt. Als alles vlot verloopt zal binnenkort lijn 70 van start gaan, al geeft men bij De Lijn nog geen exacte datum.

De tram zal aan P+R Luchtbal vertrekken en via de Noorderlaan en Noorderbrug tot aan het Eilandje rijden. Via de Londenstraat, Londenbrug en Amsterdamstraat rijdt de tram verder tot aan eindhalte 'MAS' in de Bataviastraat. In Luchtbal sluit tram 70 aan op tram 6 (P+R Luchtbal - P+R Olympiade). Aan halte 'MAS' kan overgestapt worden op tram 7 (Eilandje - Mortsel).

De tram zal op weekdagen met een frequentie van 6 trams per uur rijden. Voor 7 uur en vanaf 18 uur wordt dit afgebouwd tot 3 trams per uur. De reisduur van begin- tot eindpunt bedraagt 14 minuten.

Tram naar het havenhuis

Tram 70 is niet de laatste stap in de ontsluiting van het Eilandje in het Antwerpse tramnet. In de toekomst zal ook het Havenhuis verbonden worden via een tramspoorlijn over de Kattendijkdok-Oostkaai en de Mexicostraat. Daarnaast komt er ook een trambedding op de Italiëlei, waarlangs het toekomstige Operaplein met het Eilandje zal verbonden worden. Deze verbindingen zijn gepland voor 2019.