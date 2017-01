Nieuwe trend: inbraken in bestelwagens

In de nacht van donderdag op vrijdag werd er ingebroken in geparkeerde bestelwagens in enkele straten in Merksem. De bestuurder van een bestelwagen in de Jozef Mulsstraat in Merksem kwam 's morgens bij zijn wagen en zag dat de achterdeuren en zijdeur openstonden. De daders waren weg met 1750 meter datakabel, 500 meter aardingskabel, twee slijpmachines, een slagmoersleutel, twee boormachines en een meetapparaat.

Uit een andere camionette in dezelfde straat werd een zaagmachine en een waterpas gestolen. In de Weggestraat sloeg de dader een raampje in aan de passagierszijde. Hier ging de dief aan de haal met onder meer een kap-, een boor- en een vijsmachine, een perstang en een set ratelsleutels. In de Catershoflaan bedroeg de buit dan weer onder meer twee slijpschijven, een pneumatische hamer en een decoupeerzaag. De daders blijven op te sporen.