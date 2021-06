Nieuws Nieuwe trend: Waarom geen tuintje in de hoogte?

We halen met z'n allen de natuur in huis, maar voor wie weinig of geen ruimte heeft kan dat een uitdaging zijn. Een verticale tuin is dan een mogelijke oplossing. Zo'n tuin bestaat uit een toren met bloem-of plantenpotten. Het is de nieuwste trend, het komt overgewaaid uit Amerika, en hier in Antwerpen hebben we sinds kort ook een exemplaar.