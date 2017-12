Nieuwe tribune Antwerp helemaal goedgekeurd

De nieuwe tribune van voetbalclub Antwerp is nu volledig in orde wat betreft de brandveiligheid. Dat zegt de club zelf. Vanmiddag hield de brandweer er een laatste keuring. En bij Antwerp kregen ze te horen dat alles nu wel in orde is. En dus kan de tribune zaterdag bij de wedstrijd tegen Moeskroen gewoon in gebruik worden genomen.

De tribune werd 2 weken geleden voor de eerste keer geopend voor de supporters. Maar toen bleek bij een controle dat ze toch nog niet volledig in orde was wat betreft de brandveiligheid. Ze had toen dus niet open mogen gaan. Burgemeester Bart De Wever besliste pas in extremis om de nieuwe tribune toch in gebruik te laten nemen. Maar dan wel met extra maatregelen en dat op kosten van de club. Antwerp moest de problemen dan ook wel oplossen tegen de volgende thuismatch. En dat is nu dus ook gelukt.