De meest gepassioneerde trucker van het land woont misschien wel in Aartselaar en het is bovendien een vrouw. Caroline Baugniet is één van de vijf genomineerden voor de titel die wordt toegekend door de transportsector in het kader van de actie Love2Truck. En gepassioneerd is Caroline zeker, want met een truck rijden is voor haar de vervulling van een jeugddroom.