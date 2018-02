Nieuwe Umicorefabriek op Opel-site?

De Carrefour-winkel in Borsbeek is dicht vandaag. Het personeel staakt. Omdat er 10 mensen ontslagen zullen worden, maar ook omdat de kassiersters een nieuwe invulling van hun job krijgen. Want de kassierster op zich is een uitstervend ras. Dat hebben de vakbonden te horen gekregen. Op termijn blijft alleen de selfscanning over. De kassiersters moeten dan in de winkel gaan werken, maar dat werk vinden ze te zwaar.