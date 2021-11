Nieuws Nieuwe veerboot over Schelde: "Nu hopen dat ook extra overzetdienst komt"

Wie in Antwerpen de Schelde over wil, kan vanaf vandaag gebruik maken van een nieuwe veerboot. De Vlaamse overheid zet voortaan het reserveschip de Marnix Van Sint-Aldegonde in. Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters onderzoekt of het alternerend kan varen tussen het Steenplein en de Thonetlaan op Linkeroever, samen met de andere overzetboot. Daar hopen veel pendelaars op, want dat zou de wachttijd met de helft verkorten.