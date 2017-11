Nieuwe verdachten opgepakt voor moord op Jerry Coeman

Er zijn nieuwe verdachten opgepakt voor de moord op Jerry Coeman. Dat is de 60-jarige zakenman die een bekende beddenzaak had in Malle.

Hij werd begin mei van dit jaar op een avond, in Zoersel, waar hij woonde, overvallen. De daders knevelden Jerry met ducttape. De man stikte uiteindelijk omdat ook zijn mond en neus werden dichtgeplakt. Eerder werden al vijf mannen aangehouden. Het Parket wil in het belang van het onderzoek niets zeggen over de zaak.