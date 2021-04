Nieuws Nieuwe verkeerssituatie op Linkeroever door Oosterweelwerken

En het is opletten geblazen rond Linkeroever. Daar is de verkeerssituatie helemaal veranderd. Want de Oosterweelwerken gaan een nieuwe fase in. Waar vroeger een werf was, mogen automobilisten nu wel rijden en omgekeerd.