Nieuwe verlichting moet Station Antwerpen-Centraal ook 's nachts laten schitteren

De stad Antwerpen laat een lichtontwerp opmaken voor het station Antwerpen-Centraal. Afgelopen vrijdag keurde het college de aanstelling van een lichtontwerper goed die het ontwerp zal maken. De verlichting moet in de eerste plaats het station nog beter in de verf zetten als een van de toegangspoorten tot de stad en het startpunt van de Via Sinjoor.

Het station Antwerpen-Centraal prijkt op de lijstjes van mooiste treinstations ter wereld. 's Nachts kunnen bezoekers het echter niet bepaald in z'n volle glorie bewonderen. Om het station ook als het donker is tot zijn recht te laten komen in de omgeving, laat de stad een lichtontwerp maken voor het gebouw en de nabije omgeving.

In januari van dit jaar besliste de stad al een lichtontwerp te laten opmaken voor een andere historische parel: Het Steen. Met lichtontwerpen voor het station en Het Steen worden het begin- en eindpunt van de Via Sinjoor extra in de verf gezet.

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower (Open Vld): “Door de toepassing van innovatieve lichttechnieken zoals centraal gestuurde ledverlichting wordt ingezet op dimming en controle vanop afstand. Bovendien zetten we volledig in op ledverlichting, waardoor het energieverbruik en dus ook de elektriciteitsrekening voor de stad daalt. Tot slot pakken we lichtvervuiling aan door een goede inplanting van lichtpunten.”

Opwaardering voor omgeving

Het lichtontwerp richt zich niet enkel op het stationsgebouw zelf, maar op de volledige omgeving. Ook het Koningin Astridplein en hoekpanden kunnen mee onderdeel uitmaken van het aan te stralen gebied. De verlichting biedt zo de kans om het overdag drukke gebied ook als het donker is meer uitstraling te geven en te verlevendigen.

De nieuwe verlichting wordt opgebouwd vanuit verschillende waarnemingsstandpunten (begane grond, middenniveau en dak). Het massieve gebouw wordt enerzijds benadrukt maar anderzijds worden ook de vele details belicht.

De ontwerper van het lichtplan heeft nu tot september 2021 tijd om een definitief ontwerp in te dienen. Daarna kan een aannemer de werken uitvoeren. Eind 2022 moet de nieuwe verlichting van het gebouw dan feestelijk aangestoken kunnen worden.

Lichtplan stad Antwerpen

De stad Antwerpen keurde in 2012 het algemene lichtplan goed met een visie op coherente en duurzame verlichting voor de verschillende delen van de stad. Het lichtplan is gebaseerd op 3 lagen: de basisverlichting in de verschillende zones van de stad, de verlichting van de structurele assen en de sfeerverlichting. Tot die derde laag behoren gebouwen, monumenten en speciale zichten die de sfeer in de woonomgeving versterken. Het station Antwerpen-Centraal valt hieronder. Meer informatie over het Lichtplan staat www.antwerpen.be/lichtplan.

(© Foto Belga)