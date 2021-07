Nieuwe verpakkingsvrije winkel Bocal : "Mensen zijn echt bezig met het milieu en anders winkelen."

Danscafé Studio Memories in Berchem wordt een testcentrum. Een bedrijf dat in Vlaanderen al drie testcentra heeft, opent er nu dus ook een in het danscafé. Dat ging door de coronacrisis failliet. De nieuwe eigenaars willen het nog niet openhouden zolang er niet gedanst mag worden. En dus wordt het een testcentrum. VOOR DE DUIDELIJKHEID: Het café is wel degelijk nog steeds geopend. Op vrijdag, zaterdag en zondag is iedereen er vanaf 19 uur tot 1 uur welkom om een drankje te nuttigen.