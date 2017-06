Nieuwe vestiging Eriks in Antwerpse haven goed voor extra jobs

ERIKS, Europese marktleider op het gebied van aandrijftechniek, flow- en afdichtingstechniek, industriële kunststoffen, gereedschappen en onderhoud, is voortaan ook aanwezig in de haven van Antwerpen. De firma opent er op donderdag 15 juni haar nieuwe vestiging, het ERIKS Technology Center Antwerpen-Haven.

Het gebouw aan de Nieuwelandenweg bestaat voor 5.000 vierkante meter uit productiehallen en 1.700 vierkante meter uit kantoorruimte. Het personeel heeft zich reeds kunnen inwerken in de nieuwe omgeving. “We komen terecht in een mooi en fris gebouw dat vlot bereikbaar is en waar onze medewerkers rustig kunnen werken. Er werd goed geïnvesteerd in de inrichting van de kantoren maar ook de productiehal werd nieuw ingetekend en ingericht. De machines staan efficiënt opgesteld met veel aandacht voor de veiligheid. Dit maakt dat we trots onze klanten kunnen rondleiden”, vertelt Joeri Serruys, teamleader Internal sales gasket technology aan.

Over gans België stelt ERIKS zo’n 650 personeelsleden te werk. In het Technology Center Antwerpen-Haven zullen ongeveer 100 mensen aan de slag zijn. Maar de opening van deze vestiging zorgt er voor dat ERIKS ook haar personeelsbestand uitbreidt. Men is vooral op zoek naar commerciële en technische profielen.