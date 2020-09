Voetgangersbrug geplaatst aan nieuw gebouw DP World

De constructie van het nieuwe gebouw voor havenarbeiders en bedienden op de containerterminal van DP World Antwerp bereikte dit weekend een nieuwe mijlpaal. Nog geen jaar na de start van de werken werd zaterdag de voetgangersbrug geplaatst die de nieuwbouw met de parking verbindt. Deze brug ligt over een spoorweg, en geeft personeel en bezoekers toegang tot het gebouw vanop de lagergelegen parking. Twee kranen van 700 en 750 ton hesen de brug dit weekend over de spoorweg.

Het nieuwe gebouw, dat klaar zal zijn tegen de zomer van 2021, biedt faciliteiten aan de ruim 500 havenarbeiders en een deel van de bedienden van DP World Antwerp en wordt de operationele spil van de Antwerp Gateway terminal. Het gebouw wordt geconstrueerd bovenop een rijweg voor vrachtwagens en vlak naast een spoorweg. Om de lagergelegen parking aan de andere zijde van de omheining te kunnen bereiken, wordt een voetgangersbrug geplaatst die toegang geeft tot de eerste en tweede verdieping van het gebouw. Vanop de parking kan men de brug betreden via een trappenhal.

Unieke twinlift over de spoorweg

De nieuwe voetgangersbrug is 65 meter lang, bestaat uit een staalconstructie van twee verdiepingen geleverd door C-Metal en verbindt de eerste en tweede verdieping van de nieuwbouw met de trappenhal op de parking aan de andere kant van de spoorweg. Twee kranen van 700 en 750 ton van Aertssen hesen de constructie over de spoorweg. De eerste kraan werd opgesteld op de nieuwe parking, de andere kraan aan de andere kant van de omheining, op het terrein van DP World. Via een twinlift hesen de kranen de brug in twee delen over de spoorweg. De brug rust op betonstructuren op de eerste verdieping van het gebouw en de trappenhal.

Markante ligging te midden van haveninfrastructuur

Het nieuwe operationele gebouw, van de hand van Areal Architecten en opgetrokken door aannemer Van Roey, begint al aardig vorm te krijgen. Het startschot van de werken werd gegeven op 20 november 2019. De betonconstructie is al voltooid, de gevelbeglazing wordt momenteel aangebracht. Tegen de zomer van 2021 zullen de eerste personeelsleden er hun intrek kunnen nemen. Door zijn unieke ligging bovenop een rijweg, waarbij ook rekening werd gehouden met de aanwezige spoor, water-, gas- en hoogspanningsinfrastructuur, is het een bijzonder staaltje architectuur. Op het gelijkvloers van het nieuwe gebouw komen onder meer een kantine en kleedruimtes voor havenarbeiders. De drie verdiepingen erboven zullen kantoren en vergaderzalen voor bedienden en management behelzen.

Extra ruimte voor containers

Het gebouw maakt deel uit van het investeringsplan van DP World van 197 miljoen euro om 900.000 TEU extra capaciteit voor containers op zijn bestaande terminal te creëren. Dit gebeurt door de terminal opnieuw in te richten en verder te automatiseren. Het oude operationele gebouw zal plaats maken voor extra containers.

(Bron en foto's: © DP World Antwerp)