Nieuwe webserie 'Brak' over leven in Antwerpen

Het stadsmarketingfonds van de stad Antwerpen ondersteunt een nieuwe webserie, genaamd 'Brak', met 50.000 euro. 'Brak' wordt een eigenzinnige, tragikomische webreeks van 12 keer 8 minuten. De serie werd bedacht en geschreven door Antwerpenaar Joke De Bruyn samen met Charlie Dewulf, die ook de regie op zich zal nemen.

Het verhaal heeft een uitgesproken en frisse stedelijke vibe en speelt zich volledig af in Antwerpen. Tal van plaatsen worden op een organische manier verwerkt in de scenario’s en maken op die manier deel uit van het DNA van het verhaal, dat gaat over een groep hechte vriendinnen en de plekken in de stad waar zij het liefst vertoeven. Zo worden heel wat bestaande locaties, lokale handelaars en evenementen op een aantrekkelijke en frisse manier in de kijker gezet. De serie laat diversiteit en inclusiviteit op een authentieke manier aan bod komen, met een focus op relaties, vriendschappen en onzekerheden waar alle jonge vrouwen zich in kunnen herkennen.

Met het stadsmarketingfonds ondersteunt de stad Antwerpen organisaties met een interessant project dat kan bijdragen aan het imago van de stad. Gezamenlijk engagement is daarbij het uitgangspunt. Alle organisaties, zowel uit Antwerpen als daarbuiten, kunnen een project indienen. Dat gaat van evenementen en communicatie-initiatieven tot congressen. De geselecteerde projecten komen in aanmerking voor financiële steun.

Het college besliste om 50.000 euro uit het fonds toe te kennen aan ‘brak’. In het buitenland zijn webreeksen al enkele jaren aan een stevige opmars en succesparcours bezig. Vlaanderen volgt nu stilaan ook deze tendens, met ‘brak’ als één van de eerste webseries. De opnames, die begin juli starten en 25 draaidagen beslaan, zullen volledig plaatsvinden in Antwerpen.

Online campagne

‘brak’ wordt geproduceerd door Potemkino en wordt behalve door het Antwerpse stadsmarketingfonds ook gesteund door DPG Media, het Vlaams Audiovisueel Fonds en de Belgische tax shelter via Taxshelter.be. De aanloop naar de reeks kan nu al gevolgd worden op Instagram: https://www.instagram.com/brak.official_/.

Samen met ambassadeurs, lokale handelaars, ondernemers en influencers wordt een online campagne uitgewerkt, waarbij ook de stad Antwerpen onder de aandacht wordt gebracht. Zo wordt er een samenwerking op poten gezet met Antwerpse spelers, die een extra duwtje in de rug krijgen in deze moeilijke tijden.

