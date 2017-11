Nieuwe winkelsite in Lier zorgt voor tientallen nieuwe jobs

Gisteren startten de bouwwerken op de vroegere site van Rover-garage Anthonis aan de Antwerpsesteenweg 467-489 in Lier. Tegen september 2018 moet de site omgevormd zijn tot een modern winkelgebied met vier handelsvestigingen. De invulling van drie van de vier zaken is reeds bekend: het gaat om de sportwinkelketen Decathlon, Keukens De Abdij en het gloednieuwe woonwinkelconcept Ygo. Wie in het laatste winkelpand zal huizen, is nog niet gekend. De winkelsite richt zich op iedereen die op zoek is naar betaalbare producten en winkelplezier. Alle winkels samen staan garant voor meer dan 50 nieuwe jobs in de regio.

Foto: Marketing- en communicatiebureau Reputations