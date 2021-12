Er is een tweede wolf op weg vanuit het Nederlandse Zeeland naar de Noorderkempen. Dat heeft onze redactie vernomen bij de organisatie Welkom Wolf. Eind november zakte Wolf Klaasje al af naar de grensstreek, maar nu komt er dus een tweede onze richting uit. Het is mogelijk dat de tweede zwerver uit Zeeland het spoor van Klaasje volgt en ook onderweg is naar Kalmthout en Essen.